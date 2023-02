A Spoltore nuove risorse per il rimborso degli asili nido

L'assessore al sociale del Comune di Spoltore Nada Di Giandomenico fa sapere che, dopo il passaggio in giunta, sono in arrivo le nuove risorse del fondo di solidarietà per il rimborso delle rette degli asili nido: "Il parlamento - spiega - ha stanziato risorse aggiuntive destinate ai comuni per il potenziamento dei servizi di asili nido e di trasporto studenti con disabilità. Le risorse per l’anno 2022 sono state già erogate nel fondo di solidarietà comunale e il Comune di Spoltore ha ricevuto 23.019,37 euro per gli asili nido".

A queste risorse, aggiunge la sindaca Chiara Trulli, "sono associati i livelli obiettivo da aggiungere nell’offerta dei servizi sociali". Lo scopo è di incrementare la popolazione che usufruisce del servizio di asili nido e arrivare nel 2027 almeno al 33% della popolazione 3-36 mesi. I fondi saranno assegnati attraverso voucher da utilizzare negli asili nido autorizzati: i contributi saranno assegnati in base a scaglioni Isee, che prevedono il 100% di rimborso per redditi fino a 8.000 euro, e un minimo del 20% per Isee oltre i 36mila euro. Nelle prossime settimane sarà pubblicato l'avviso con le indicazioni per presentare domanda.