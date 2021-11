Il pescarese Remo Taricani nominato responsabile network Italia di Unicredit

È Remo Taricani, nato a San Benedetto del Tronto ma cresciuto a Pescara, è stato nominato responsabile network Italia di Unicredit.

La rinnovata squadra avrà la responsabilità di guidare il business con successo in linea con i principi del nuovo piano strategico che verrà illustrato il 9 dicembre.

«Con queste nuove nomine», si legge in una nota, «UniCredit sarà in grado di assicurare piena responsabilizzazione di ciascun business e area della banca mettendo il cliente al centro di tutte le attività, integrando ulteriormente la tecnologia e la digitalizzazione come fattori chiave di successo con chiara attribuzione di ruoli e responsabilità».

Taricani coordinerà la rete commerciale e i canali di distribuzione alternativi della banca, avendo come obiettivo la crescita e lo sviluppo della clientela, la semplificazione dell'organizzazione, la costante attenzione alla qualità e alla velocità del servizio e garantendo la coerenza con le iniziative del gruppo.