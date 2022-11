A Pescara il meeting nazionale di Cna impresa donna: "In Abruzzo grande aumento delle imprese femminili"

Sarà Pescara ad ospitare dal 18 al 20 novembre il meeting formativo nazionale di Cna impresa donna dal titolo “L’equilibrio è un’impresa. Gestione del tempo e dei ruoli”. Un centinaio le imprenditrici che arriveranno in Abruzzo per capire come conciliare i tempi di lavoro e di vita, quali strumenti innovativi utilizzare per semplificare il lavoro di chi dirige un'impresa. Saranno presenti il presidente nazionale di Cna Dario Costantini, e la presidente nazionale di Cna impresa donna Mariella Triolo. I numeri riguardanti l'imprenditoria rosa sono importanti: le imprese guidate dalle donne sono in Italia il 22% del totale, ma negli ultimi 5 anni sono cresciute a un ritmo molto più intenso di quelle maschili: +2,9% contro lo 0,3%. E in valore assoluto, l’aumento delle imprese femminili è stato più del triplo: 38.080 in più contro 12.704. In pratica, le imprese femminili hanno contribuito al 75% dell’incremento complessivo di tutte le imprese in Italia, pari a +50.784 unità. I numeri fanno il paio con il fattore qualità.

Analizzando i settori produttivi, le donne guidano soprattutto imprese professionali, scientifiche e tecniche (+17,4% contro +9,3), dell’informatica e telecomunicazioni (+9,1% contro +8,9% delle maschili). La Triolo ha aggiunto:

"Il difficile periodo che stiamo vivendo stanno avendo impatti fortissimi e per certi versi destabilizzanti sull’economia italiana e in maniera particolare sull’universo femminile. Mai come ora è determinante rilanciare e valorizzare l’occupazione femminile, sia attraverso il lavoro autonomo che attraverso quello subordinato. L’Europa, insieme al sistema delle grandi riforme e agli investimenti strutturali indispensabili alla ripresa, chiede al nostro Paese un impegno chiaro che possa condurre al superamento dei tanti gap legati al lavoro femminile: per questo nel nostro appuntamento in Abruzzo parleremo di gestione del tempo e dei ruoli"

L'Abruzzo è stato scelto, ricorda Linda D'Agostino presidente regionale di Cna impresa donna, per i risultati ottenuti in questi anni dall'imprenditoria femminile, essendo una delle regioni a maggior sviluppo finendo sul podio nazionale per il tasso d'incremento.