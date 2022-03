Confesercenti e Confcommercio: "Parcheggi a pagamento la domenica, ma niente mezzi pubblici"

La scelta di far pagare la sosta nell'Area di risulta e l'area antistante il Bingo anche la domenica e nei giorni festivi, alle associazioni di categoria non piace. Al direttore della Confesercenti Pescara Gianni Taucci e la vicepresidente della Confcommercio Pescara Vincenzina De Sanctis abbiamo chiesto un commento su quanto oggi pubblicato da Il Messaggero: la firma dell'ordinanza che istituisce, tra le altre cose, il pagamento della tariffa nelle due aree anche nei giorni in cui, fino ad oggi, non lo era. Sia per Taucci che De Sanctis una scelta sbagliata oggi più che mai dato che, dopo due anni di pandemia, l'auspicio e lo sforzo dei commercianti è quello di cercare di far tornare i cittadini a vivere il centro. Se la De Sanctis ricorda che da sempre ci si è opposti a questa possibilità, con la Pasqua alle porte, dover pagare può essere un ulteriore disincentivo. Tra rincari delle bollette e in generale di praticamente ogni tipo di merce, pensare di non poter lasciare la macchina gratuitamente nei parcheggi almeno la domenica, potrebbe dunque diventare un deterrente.

Per Taucci la cosa grave è anche un'altra: che a questa scelta non è conseguita quella auspicata e promessa di incentivare il trasporto pubblico che, proprio la domenica e nei festivi, prevede meno corse in città. “Non vediamo una evoluzione positiva del trasporto pubblico locale – afferma -. Ci è stato detto che il mondo cambia, che l'indicazione è quella di favorire i mezzi pubblici, ma ad oggi aumentano le tariffe e le giornate di pagamento, ma più autobus non se ne vedono. Così si procede all'allontanamento della gente dal centro della città. Insomma io in centro ci verrei più probabilmente se ci fosse un autobus ogni venti minuti o uno ogni ora?”, chiosa.