Sincro Vestina cerca educatori e animatori: ecco come candidarsi

L’associazione Spazi di Prossimità sta cercando educatori e animatori ambosessi per il progetto “Sincro Vestina: Sentieri INclusivi di Cittadinanza sulla ROtta Vestina”, relativo a 2 hub che si apriranno nei comuni di Montebello di Bertona e Loreto Aprutino. Se si risiede in uno dei comuni dell’area Vestina e si ha facilità a rapportarsi con gli altri e nella costruzione di relazioni empatiche, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae, una lettera motivazionale ed eventuali referenze all’indirizzo e-mail spazidiprossimita@gmail.com entro e non oltre l’11 settembre. Ulteriori informazioni sono disponibili QUI.

Si avrà la possibilità di trascorrere il proprio tempo con i ragazzi in un periodo compreso tra ottobre 2023 e giugno 2025. Il lavoro sarà finalizzato alla programmazione culturale e formativa dei centri incentivando le attività di aggregazione e di crescita, anche informale, di giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, per un maggiore sviluppo delle capacità attitudinali e complementari all’attività educativa scolastica.

Mansioni richieste: gestione dei 2 hub, organizzazione eventi, attività e laboratori all’interno degli hub e all’esterno nei comuni dell’area vestina, servizio di doposcuola all’interno degli hub, coordinamento di 2 percorsi formativi destinati ai neet da realizzare all’interno degli hub in collaborazione con l’associazione Smile.