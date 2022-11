Il centro per l'impiego cerca un saldatore per un'azienda di costruzioni meccaniche di Cepagatti

Il centro per l'impiego di Chieti ricerca per un'azienda di Cepagatti che si occupa di costruzioni meccaniche un saldatore qualificato.

La figura ricercata deve avere capacità di lettura del disegno meccanico ed eventualmente esperto nel montaggio dei macchinari per l’industria estrattiva.

Tra i requisiti richiesti troviamo il possesso della patente B ed esperienza nelle mansioni per cui ci si candida.

La tipologio del rapporto è a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. Per candidarsi bisogna inviare il curriculum vitae a ido.chieti@regione.abruzzo.it