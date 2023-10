Concorso pubblico alla Asl per un posto di assistente amministrativo a tempo indeterminato

La Asl di Pescara bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di assistente amministrativo, area degli assistenti, riservato a soggetti appartenenti alle categorie protette nonché alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate. Per partecipare è obbligatorio effettuare l'iscrizione online su https://aslpescara.concorsismart.it/. L’utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso. Scadenza: 2 novembre 2023.

Per poter partecipare bisognerà essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli stati membri dell’unione europea. Possono, altresì, partecipare i familiari dei cittadini degli stati membri dell’unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, e i cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato.

I cittadini stranieri devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione esaminatrice. Requisiti specifici: diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità); essere in possesso del requisito che dà diritto all’iscrizione negli elenchi delle categorie protette ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/99, oppure di appartenere alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o ad essa equiparate.

Tale requisito potrà essere attestato anche da apposita autocertificazione, che dovrà essere prodotta ai sensi del Dpr 445/2000. In alternativa all’autocertificazione la documentazione di cui sopra potrà essere allegata in forma di certificazione del competente centro per l’impiego. I titoli di studio e professionali conseguiti all’estero devono aver ottenuto la necessaria equipollenza ai titoli italiani e il riconoscimento da parte dell’autorità competente.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica nel sito Internet https://aslpescara.concorsismart.it/ entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del bando nella gazzetta ufficiale; qualora questo giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 00.01 del giorno successivo a quello di pubblicazione in gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, per estratto, del bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda.

Ulteriori informazioni sono disponibili QUI.