Avviso pubblico della Asl per l'assunzione di infermieri

La Asl ha pubblicato un avviso, per titoli e prova, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di infermieri.

La graduatoria servirà per coprire le esigenze del dipartimento emergenza/urgenza.

Per canidarsi ci sarà tempo fino al prossimo 3 marzo. Tutti i dettagli al seguente linlk: https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=1152