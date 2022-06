Lunelli (Street Food Time) prende le distanze dal sequestro di carne non conforme

Barbara Lunelli, organizzatrice di Street Food Time, prende le distanze da quanto accaduto nei giorni scorsi a Pescara, quando sono stati sequestrati circa 150 chili di carne non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare durante una manifestazione di cibo da strada.

«Ciò che è accaduto mi intristisce e testimonia il fatto che non tutti gli eventi sono di qualità», spiega la titolare della Blunel che da otto anni organizza nel capoluogo adriatico l’evento Street Food Time. Il festival itinerante che ogni estate fa tappa peraltro in diverse città italiane.

«Ci sono organizzatori e operatori che mancano ancora di professionalità in un settore così delicato come quello della somministrazione di alimenti», prosegue Lunelli, «ecco perché ho più volte sollecitato affinché fosse verificata la competenza di chi propone iniziative di questo genere che, se mal organizzate, creano un danno alla città e inficiano gli eventi che sono realizzati con esperienza e preparazione».

Street Food Time tornerà a Pescara quest’estate per l’ottavo anno consecutivo, dal 14 al 17 luglio nel porto turistico Marina di Pescara. «Alla base del nostro evento c’è una selezione accurata degli espositori e un’organizzazione molto precisa che impedisce di sbagliare», aggiunge la Lunelli, «le offerte gastronomiche sono tutte di estrema qualità e non abbiamo mai avuto problemi con i controlli della Asl che anche noi riceviamo prima di ogni appuntamento. Credo che il nostro sia un mestiere che richiede competenza, serietà e soprattutto onestà, nei confronti di chi ci dà fiducia. Dalle città che ci ospitano agli espositori fino al numeroso pubblico. Nei confronti del quale non si possono tenere atteggiamenti superficiali e approssimativi come quelli che, a malincuore, abbiamo riscontrato nei giorni scorsi».