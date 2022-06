Stop alla tassa sul gioco d'azzardo per calcio balilla e ping pong: la soddisfazione della Cna Abruzzo

Il calcio balilla e il ping pong non saranno equiparati alle slot ed ai giochi d'azzardo. Lo ha fatto sapere la Cna Abruzzo, che esprime soddisfazione con i balneatori dopo la proposta dei monopoli di Stato, con una determina dirigenziale, di far pagare le tasse come gioco d'azzardo a questo genere di giochi presenti negli stabilimenti balneari ed in tantissime attività del nostro Paese. La Cna balneari fin da subito si era battuta per la cancellazione di quesata norma, che rischiava di far sparire questi giochi legati alla tradizione.

“La pressione di Cna Balneari, dell’intera categoria e dell’opinione pubblica ha avuto la meglio sulla burocrazia. Il Parlamento di fatto ha riconosciuto che calciobalilla e ping-pong non sono slot machine, escludendo quindi il rischio di sanzioni amministrative. Si permette la sopravvivenza di giochi d’intrattenimento familiari tradizionali aprendo così a un’estate più libera per tutti”. La determina, prevedeva da parte di coloro che dispongono di calciobalilla e ping-pong di produrre una documentazione ulteriore per dimostrare come questi giochi abbiano caratteristiche tali da far escludere qualsiasi vincita in denaro. Con il rischio che, per evitare di esporsi a multe salate, i titolari di pubblici esercizi avrebbero fatto a meno di una delle più tipiche attività italiane.