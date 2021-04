Federconsumatori plaude la sentenza del Tar su Trenitalia e Regione: "Più garanzie e coinvolgimento dei consumatori"

L'associazione fa riferimento al ricorso al Tar, presentato da Federconsumatori in cui diffidava la Regione in merito al contratto di servizio firmato con Trenitalia

Federconsumatori plaude e commenta la sentenza del Tar dell'Aquila riguardante la diffida, presentata dall'associazione stessa alla Regione nel 2015, per il nuovo contratto di servizio stipulato dall'ente regionale e Trenitalia.

L'associazione, infatti, sottolinea come la decisione dei giudici non sia nata da un desiderio di Federconsumatori ma dalla legge 244 del 2007 fino ad ora mai applicata, che prevede il coinvolgimento obbligatorio delle associazioni dei consumatori quando si firma un contratto di servizio. Per questo nel 2017 l'associazione è ricorsa al Tar che il 26 marzo ha pubblicato la sentenza.

Gli effetti principali della Sentenza sono:

la tariffa che si applica per i servizi offerti ai cittadini non può scaturire solo da un equilibrio economico, ma deve essere collegata anche al miglioramento della Qualità del servizio offerto e al recupero dell'efficienza (metodo del Price-cap);

i parametri della Qualità non possono essere decisi dall'ente locale che dà in affidamento il servizio assieme all'impresa che dovrà gestire il servizio stesso, ma debbono essere verificati assieme alle associazioni dei consumatori, così come prevedono le leggi (soprattutto il Dpcmdel 27.01.1994 e il Dpcm del 30.12.1998);

il monitoraggio della Qualità del servizio offerto deve essere verificato anche dai cittadini tramite le associazioni dei consumatori;

infine in ogni contratto di servizio firmato dagli enti locali deve essere previsto nel capitolato un costo specifico per le attività di controllo che dovranno essere effettuate per la verifica del rispetto dei parametri previsti.

Ora, spiega Federconsumatori, la Regione Abruzzo è obbligata a rimodulare il contratto di servizio con Trenitalia, ed ogni volta che un ente locale firmerà un contratto per servizi alla collettività dovrà coinvolgere le associazioni che svolgeranno quindi un ruolo enormemente superiore rispetto a quello avuto fino ad oggi a tutela dei cittadini.