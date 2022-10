Federconsumatori Abruzzo sulle modifiche contrattuali per le bollette: "Serve una presa di posizione del governo e del parlamento"

Federconsumatori Abruzzo, con il presidente regionale Antonio Terenzi, commenta il parere e la presa di posizione di Agcom e Arera in merito alle modifiche contrattuali imposte ai consumatori dalle società di energia, modifiche unilaterali riguardanti l'articolo 3 del decreto legge 115 del 9 agosto 2022, un tema molto caldo in questo momento di aumenti delle forniture di luce e gas. Secondo Terenzi, si tratta di una presa di posizione importante ma non completamente autentica:

"Sul piano giuridico per Federconsumatori, infatti rimangono diversi interrogativi aperti. Complessivamente intendiamo rammentare che i casi in questione si collocano nell’ambito di un contratto di fornitura, per sua natura prolungato ed esteso nel tempo, in cui il ruolo dell’utente non assurge mai a quello di artefice della determinazione del prezzo, che risulta dunque variato per iniziativa unilaterale del venditore. La lettera ed il senso della norma, quindi, paiono confermare l’intenzione di garantire una adeguata tutela alla parte debole del rapporto, altrimenti priva di ogni difesa a fronte di aumenti imposti e quantificati secondo l’altrui volontà.

Federconsumatori è inoltre convinta che un problema enorme come quello del caro energia, che coinvolge il destino economico di un intero Paese, che mette a rischio il benessere di milioni di famiglie e di centinaia di migliaia di aziende, non possa essere affrontato sul piano del contenzioso legale, cosa che invece accadrebbe in difetto di una interpretazione più chiara. "

Per l'associazione che tutela i consumatori, infatti, occorre un intervento deciso e chiaro da parte del governo e del parlamento su come affrontare l'emergenza, con politiche che diano risposte rapide:

"In Italia è prassi che sui problemi spinosi la politica, incapace di decidere, lasci le decisioni ai giudici, ma nella peggiore crisi economica dal dopoguerra ad oggi non è accettabile una simile deriva."