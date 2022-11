Donne e imprenditrici, al meeting della Cna si discute dei tempi di vita e lavoro

Essere donne e imprenditrici nello stesso tempo, con la difficoltà di conciliare due ruoli complessi in cui non è facile miscelare i tempi di vita e di lavoro, reinventarsi di giorno in giorno in una condizione che diventa sempre più difficile, e che il sistema di welfare sostiene non sempre con misure adeguate. È il tema al centro del meeting formativo nazionale organizzato a Pescara da Cna Impresa Donna, in corso fino a domani (20 novembre) all'hotel Esplanade.

Nel capoluogo adriatico si stanno confrontando tra loro oltre 100 imprenditrici provenienti da ogni parte d'Italia. L'appuntamento formativo dell'associazione guidata da Mariella Triolo mette dunque a punto, in questo weekend, temi e argomenti che sono centrali nell'agenda delle donne che fanno impresa: come valore umano, come valore d'insieme, ma anche come fattore economico tutt'altro che trascurabile.

Presente nell'occasione anche il presidente nazionale della Cna, Dario Costantini, a sottolineare il significato dell'incontro: tanto più, alla luce dei dati che la Triolo ha ricordato nella sua relativa introduttiva, che le imprese femminili crescono in Italia (e in Abruzzo, regione da questo punto di vista all'avanguardia) a un tasso molto più elevato di quelle a guida maschile. Prima dell'intervento della Triolo avevano portato il loro saluto all'assemblea i presidenti di Cna Impresa Donna Abruzzo, Linda D'Agostino, della Cna Abruzzo, Savino Saraceni, e della Camera di commercio di Chieti-Pescara, Gennaro Strever.