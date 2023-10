I costruttori Ance Aniem Cna dopo l'incontro con Sospiri per il superbonus edilizio: "Una buona iniziativa dalla Regione che sostiene il comparto"

Le associazioni dei costruttori Ance Confindustria, Aniem e Cna Costruzioni hanno parlato di "una buona iniziativa" riferendosi alla proposta di legge regionale per il sostegno al comparto edilizio, in particolare per le imprese che hanno problemi con i crediti da incassare per il Superbonus edilizio. Le associazioni il 12 ottobre hanno incontrato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che ha voluto avviare un confronto sul tema:

Sul tavolo, il testo della proposta di legge regionale “Disposizioni a sostegno degli interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio sul territorio regionale”, con la Regione dunque pronta e scendere in campo con risorse per sostenere chi si trova con dei crediti "incagliati" dopo lo stop del Governo alla misura.

Un blocco, come più volte denunciato dalle stesse sigle, che potrebbe significare il fallimento per centinaia di imprese, oltre che una bomba sociale per le famiglie, costrette a quel punto a pagare per intero le somme dei lavori effettuati. All’incontro erano presenti il presidente regionale di Ance Antonio D’Intino; i presidenti dell’associazione provinciale Aniem di Chieti-Pescara e di Teramo Luigi Pagnini ed Enzo Marcozzi (con quest’ultimo anche il direttore Alfonso Savini); il presidente di Cna Costruzioni e il direttore regionale della Cna, Aurelio Malvone e Graziano Di Costanzo.

Il commento dei costruttori:

"Si faccia presto, vista l’emergenza in corso e visto anche che la norma non prevede copertura finanziaria con fondi della Regione. E che il processo di verifica su enti e società regionali interessati al procedimento, di cui la finanziaria regionale Fira sarà coordinatore, includa tutte le realtà più grandi: in modo da rendere davvero consistente la massa di crediti fiscali ammessi a detrazione. Un processo che, come la stessa legge prevede, andrebbe esteso anche alle partecipate degli enti locali"