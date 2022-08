Commercio, l'appello di Olivia Chiarolla (Ascom): "Subito un tavolo per programmare la stagione invernale"

Aprire subito un tavolo di confronto per programmare il futuro del commercio di Pescara perché le stagioni sono quattro e dunque non c'è solo l'estate quando la città tra turisti e persone che raggiungono il centro cittadino per seguire eventi e concerti, si riempie.

E' un vero e proprio appello quello che la presidente dell'Ascom Pescara Olivia Chiarolla rivolge all'assessore al commercio Alfredo Cremonese e al presidente della commissione commercio Fabrizio Rapposelli perché, sin da subito, si inizi a lavorare insieme. “Sento parlare di un inverno che sarà molto duro. I rincari continueranno e la situazione pesa già moltissimo sulle nostre attività – spiega la Chiarolla lei stessa alle prese con bollette stellari -. Gli affitti, di contro, non diminuiscono e si sa che in centro i costi sono elevati. Nei centri commerciali, come è accaduto di recente con l'apertura di un punto vendita di una grande catena, queste continuano ad investire e le presenze, le abbiamo viste tutti, sono tantissime. Una cosa che sembra essere in controtendenza rispetto a quella che è l'attrattività dei grandi centri commerciali in altre città. Dobbiamo resistere e programmare, in quest'ottica, è fondamentale per far sì che Pescara venga vissuta anche nel periodo invernale".

"Ci dobbiamo preparare ed attuare misure preventive ecco perché – aggiunge – li invito ad aprire un tavolo per studiare risposte chiare ed efficaci che possano dare produttività al nostro settore. Servono strategie. Sarà dura, questo lo sappiamo, ma visto che l'assessore ci ha sempre invitati ad essere collaborativi, allora si prenda questa direzione e, citandolo 'remiamo tutti nella stessa direzione' per il bene di Pescara. Si crei un cartellone senza aspettare l'ultimo momento programmando al meglio non solo il Natale, ma tutta la stagione”.