La Cna Impresa Donna Abruzzo ha un nuovo presidente: è Linda D'Agostino

Il nuovo presidente di Cna Impresa Donna Abruzzo è Linda D'Agostino, che succede a Luciana Ferrone. L'elezione è avvenuta venerdì 11 giugno scorso con il rinnovo di tutti i vertici regionali. Nella nuova presidenza ci saranno anche Maria Paris di Avezzano, Paola Paolini di Chieti e Amelia Nori di Teramo.

Presente all'assemblea elettiva anche il presidente regionale Cna Savino Saraceni, che ha fatto il punto sugli obiettivi del prossimo futuro, sintetizzati dalla neo presidente:

"I primi settori ad essere stati colpiti dagli effetti della pandemia sono stati quelli più tipicamente femminili, come benessere e cura della persona e ristorazione: settori che hanno patito anche carenze strutturali dell'imprenditoria “in rosa”, come la mancanza di supporto da parte delle istituzioni. Le donne, che fino al 2020 rappresentavano il 20% del totale dell’imprenditoria, sono state particolarmente reattive nella difficoltà, cercando di risalire la china e cogliere nuove opportunità."

Il lavoro delle prossime settimane, spiega la D'Agostino, sarà orientato proprio verso un aiuto concreto tramite tutte le strutture della cna, come unioni di mestiere, confidi e agenzia per il lavoro, oltre alle agevolazioni per l'accesso al credito, la formazione che punterà sul marketing ma soprattutto su sostenibilità e digitalizzazione delle imprese, processi ormai irreversibili; e infine gestione delle risorse umane, per favorire una crescita aziendale che sia in grado avvalersi di nuove competenze.