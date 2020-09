L'appello della Cna: "Serve un cambio di passo per sostenere le piccole imprese in Abruzzo o ci sarà il crollo"

Un cambio di passo sia sul fronte del sostegno economico delle istituzioni, ma soprattutto sul fronte del credito alle imprese, per evitare che gli sforzi fatti dalle piccole imprese abruzzesi vengano vanificati da una crisi economica pesante. A parlare è il presidente della Cna Abruzzo Saraceni, commentando i dati sull'andamento delle imprese artigiane e dell'export nella nostra regione nei primi sei mesi dell'anno.

Risultati positivi nonostante il lockdown e la crisi dovuta al Coronavirus, in parte dovuti anche al sostegno messo in campo da parte del Governo, con la cid, blocco tasse ed in mutui ed in parte minore anche agli aiuti della Regione. Ora però secondo Saraceni, vanno affrontate le problematiche strutturali in quanto la cessazione degli incentivi e benefici potrebbe portare ad un effetto negativo di rimbalzo preoccupante, soprattutto in assenza di un piano forte e concreto per il credito che vada oltre i decreti del Governo "Liquidità" e "Cura Italia":

"Almeno per il finanziamento limitato a 30mila euro, ovvero quello maggiormente richiesto dalle piccole imprese, il contributo effettivamente erogato non può superare il 25% del fatturato, la somma media effettiva si abbassa a 18mila euro"

Inoltre, le politiche dei bonus spesso si sono rivelate fallimentari, come quella sulla sanificazione dei locali e delle aziende che prevede il 60% di rimborso della sapesa, con l'erogazione solo del 9% delle domande. Per Saraceni, ora è la Regione che deve entrare in campo da protagonista garantendo liquidità ed impegni per i confidi. in modo da favorire l'accesso al credito delle micro imprese.