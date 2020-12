L'appello della Cna ai commercianti per la zona arancione: "Riaperture ordinate e rispettando i protocolli"

Nonostante la confusione istituzionale generata ieri dall'ordinanza che anticipa la zona arancione in Abruzzo, ora è fondamentale che i commercianti ed esercenti che riaprono i battenti abbiano senso di responsabilità, con aperture ordinate e soprattutto rispettando le norme anticontagio.

L'appello arriva dalla Cna con il presidente regionale Saraceni, dopo le polemiche e il caos delle ultime ore sulla validità dell'ordinanza di Marsilio che dispone il ritorno in fascia arancione a partire da oggi per l'Abruzzo:

Anche perché la comunicazione del passaggio in ‘zona arancione’ è avvenuta in modo improvviso, e senza tener conto in alcun modo delle problematiche connesse al riavvio delle attività per diversi settori, e quindi rischiando di aggiungere confusione.

Questa scelta, che prova a salvare una parte delle opportunità offerte dal ponte dell’Immacolata non sarà di certo risolutiva per i bilanci ed il fatturato di molti esercizi, per i quali invece diventa necessario poter contare quanto prima su tutti i promessi ristori da parte della Regione, erogati fin qui in modo assai lento e limitato