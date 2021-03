L'attacco della Cgil alla giunta Marsilio: "Bambini in dad ma consiglieri regionali in presenza"

Nuovo attacco da parte della Cgil alla giunta Marsilio in merito alla questione della sospensione delle lezioni in presenza per tutte le scuole abruzzesi a causa del Coronavirus. Il sindacato, con segretario regionale Fp Cgil Puglielli e il coordinatore Fp regionale Fusari sottolinea infatti che se i bambini sono costretti ora alla didattica a distanza, che crea problemi sia per la loro formazione che organizzativi per i genitori impegnati con le attività lavorative, i consiglieri regionali invece proseguiranno le attività in presenza.

Per queste ragioni e in conseguenza del fatto che in consiglio regionale è stato riscontrato positivo un consigliere regionale e un altro potrebbe esserlo, tanto da sottoporre l’intero personale del consiglio e i consiglieri stessi a screening da compiere entro questa settimana, la Fp Cgil ha chiesto la sospensione, almeno per questa settimana, delle convocazioni delle commissioni, consiglio e riunioni da tenere in presenza o prevedere, almeno, che fossero effettuate in modalità remota come accade in altri consigli regionali

La presenza in aula e negli uffici di consiglieri, collaboratori provenienti anche dalle zone rosse regionali dove circola insistentemente la variante inglese, avrebbe dovuto portare per prudenza e attenzione ad evitare la presenza di queste persone: