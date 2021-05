La Cgil Abruzzo sulla giornata internazionale dell'infermiere: "Professione cruciale per il sistema sanitario e per la salute dei cittadini"

Il coordinamento regionale Fp Cgil sanità pubblica e privata interviene in occasione della giornata internazionale dell'infermiere, sottolineando come questa categoria professionale, nonostante la sua rilevanza e importanza, sia ancora in grave carenza d'organico nel nostro Paese, dove mancano 60 mila infermieri che ogni giorno prestano con amore e dedizione assistenza i pazienti senza orari e spesso in condizioni davvero difficili.

La pandemia da Covid ha messo in evidenza a tutti l'importanza di questa professione, in un momento drammatico per tutti e per chi è ricoverato in ospedale ed è in isolamento, senza la possibilità di essere assistito dai propri cari e per questo proprio gli infermieri e le infermiere creano un rapporto diretto, un ponte fra assistito e famiglia in sinergia con le altre professioni sanitarie.

Per queste ragioni vanno messe in atto tutte le iniziative utili, sia per la valorizzazione del personale impegnato nella lotta alla diffusione e al contenimento del Covid 19, sia per garantire le risorse necessarie per il reclutamento del personale e per i rinnovi contrattuali della sanità pubblica e privata per l’applicazione ccnl Aiop–Aris e rinnovo ccnl rsa. Va data continuità all’indennità malattie infettive ccnl comparto sanita' 2016/2018, in emergenza da Covid 19 anche per l’anno 2021, come già richiesto all’assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.

Il sindacato conclude ricordando come da sempre la Cgil si muove per tutelare i diritti di tutti i lavoratori, ringraziando il personale sanitario e infermieristico per lo straordinario lavoro e il sacrificio quotidiano a favore della comunità.