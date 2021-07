Approvato il bilancio 2020 di Tua Abruzzo, il presidente Giuliante: "Risultato importante vista la pandemia"

È stato approvato in attivo il bilancio di Tua, la società unica di trasporto pubblico regionale.

Per il presidente Gianfranco Giuliante «si tratta di un risultato importante tenuto conto della recessione economica causata dalla pandemia».



L’assemblea ha approvato a Pescara il bilancio relativo al 2020.

«Nonostante l’anno appena trascorso sia stato fortemente segnato dalla pesante recessione economica globale causata dal Covid-19», si legge in una nota, «l’azienda di trasporti della Regione Abruzzo è riuscita a chiudere il proprio bilancio in attivo per il secondo anno consecutivo nella gestione a guida Gianfranco Giuliante, facendo registrare un utile ed un valore della produzione di oltre 104 milioni di euro».



«Si tratta di un risultato decisamente lusinghiero, centrato dalla Tua nonostante il crollo dei ricavi da biglietti e abbonamenti per effetto della riduzione dei passeggeri e il conseguente calo degli altri ricavi connessi al servizio», evidenzia Giuliante, «la riduzione complessiva dei guadagni è stata fronteggiata con efficacia grazie a una serie di tagli oculati effettuati su molte le voci di costo. Ciò ha consentito di chiudere positivamente il bilancio 2020, garantendo sempre e comunque agli utenti un servizio sicuro, di grande qualità ed all’altezza dei nostri standard malgrado le numerose limitazioni imposte dalla pandemia».