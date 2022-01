Piccole e medie imprese, bando della Camera di Commercio per le attività legate al turismo

Un nuovo bando per le piccole e medie imprese per il sostegno alle attività legate al turismo.

È quello della Camera di Commercio Chieti-Pescara nell'ambito della linea strategica denominata "Supporto alla competitività del territorio".

Le partecipazioni al bando pubblico 2021-2022 sono state aperte, come riferisce l'Adnkronos.

L'obiettivo dell'iniziativa, grazie all'investimento di 270 mila euro in contributi a fondo perduto è: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica locale. Le domande sono presentabili dalle imprese con sede legale e/o unità locale presente nelle province di Chieti o Pescara, entro e non oltre il 31 agosto 2022. Il contributo massimo per impresa è pari a 3 mila euro e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile. L'unica modalità di presentazione delle domande possibile è quella telematica, tramite l'utilizzo dello sportello online contributi alle imprese di Infocamere.