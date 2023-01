Abruzzo fra le regioni con i tassi d'interesse più alti per i mutui alle famiglie

L'Abruzzo è fra le regioni con il costo più alto per gli interessi sui mutui alle famiglie. È quanto emerge dai dati della Banca d'Italia sulle condizioni e la rischiosita' del credito in Italia. Il rapporto analizza in particolare anche l'ammontare dei prestiti scaduti e sconfinanti in deteriorati, con il Lazio che Supera la Lombardia.

Nel complesso, rispetto al primo trimestre dell'anno appena trascorso cala il peso dei prestiti deteriorati. Dai quasi 77,7 miliardi del periodo gennaio-marzo riferisce l'agenzia Dire, si e' passati a circa 67 miliardi. Nel dettaglio la Lombardia registra 5,4 miliardi di sofferenze (al lordo delle svalutazioni e al netto dei passaggi a perdita).

Su un totale di oltre 26 miliardi, circa 7,5 miliardi sono concentrati nelle regioni del nord ovest, 5 miliardi nel nord est; 6,7 miliardi al centro, 4,9 miliardi al sud e 2,4 miliardi nelle isole. Ammontano invece a quasi 34 miliardi le inadempienze probabili, un terzo delle quali concentrato tra Lombardia (8,7 miliardi), Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Per l'acquisto di abitazioni sono in sofferenza prestiti per 3 miliardi, quasi 4 miliardi rientrano nelle inadempienze probabili, 678 milioni vanno nella categoria prestiti scaduti.

Per i prestiti alle famiglie, al primo posto il nord ovest con 157 miliardi, seguite dal centro con quasi 108 miliardi, il nord-est e l'Emilia Romagna a quota 105 miliardi, il mezzogiorno e le isole, rispettivamente a 73 e 34 miliardi. Tornando ai tassi d'interesse, al primo posto la Sicilia con l'1,83%, seguita appunto dall'Abruzzo con l'1,81% assieme al Molise, mentre i tassi più bassi sono in Liguria all'1,61% e in Emilia Romagna all'1,62%.