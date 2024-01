Sara Serraiocco in corsa per il Ciak d'Oro come miglior attrice protagonista

La pescarese Sara Serraiocco è candidata come miglior attrice protagonista ai Ciak d'oro 2023, e concorre per il suo ruolo nei film "Il primo giorno della mia vita" di Paolo Genovese e "Il ritorno di Casanova" di Gabriele Salvatores. Le votazioni si svolgono online tramite questo link e si chiuderanno venerdì 12 gennaio. Ognuno può partecipare, fino a un massimo di una volta al giorno.

Serraiocco deve vedersela con la concorrenza di Jasmine Trinca ("Profeti"), Valeria Solarino ("Quando"), Alba Rohrwacher ("Mi fanno male i capelli"), Margherita Mazzucco ("Chiara"), Elena Lietti ("Il grande giorno"), Margherita Buy ("Il primo giorno della mia vita" e "Il sol dell'avvenire"), Anna Foglietta ("I peggiori giorni"), Teresa Saponangelo ("I limoni d'inverno"), Maya Sansa ("Le mie ragazze di carta"), Linda Caridi ("L'ultima notte di Amore") e Miriam Leone ("Diabolik" 2 e 3, "War - La guerra desiderata").

Come si vede, dunque, Sara si contrappone a Margherita Buy per lo stesso film ("Il primo giorno della mia vita"), che le ha viste recitare insieme accanto ad altri due big del grande schermo come Toni Servillo e Valerio Mastandrea. La nostra concittadina ha poi ritrovato Servillo anche ne “Il ritorno di Casanova”, con un cast d’eccezione composto anche da Fabrizio Bentivoglio, Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi.

Sara Serraiocco è ormai una certezza del cinema italiano. Dopo un buon 2023, tanti progetti bollono in pentola per il nuovo anno appena iniziato. Inoltre durante il 2022 l'attrice ha preso parte alle riprese di "Io sto bene" di Donato Rotunno, "Il Signore delle Formiche" di Gianni Amelio con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, e "Siccità" di Paolo Virzì con Silvio Orlando, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, Monica Bellucci e Max Tortora. È stata inoltre membro di giuria alla Berlinale.