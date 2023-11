Dodici proiezioni in tutta Italia per il docufilm 'Il guerriero mi pare strano' di Alessio Consorte

Dodici le proiezioni in tutta Italia per il docufilm 'Il guerriero mi pare strano' del regista Alessio Consorte. Due importanti tappe a Roma e Milano per il documentario che, legato alla storia del popolo italico, è incentrato sull'autenticità della statua del Guerriero di Capestrano, simbolo della Regione Abruzzo, rinvenuta a Capestrano nel 1934 e datata dagli archeologi VI secolo A.C., riferita al popolo dei Vestini e a un re guerriero, Nevio Pompuleio, di cui si avrebbe quest'unica testimonianza.

Dal 15 al 19 novembre 'Il guerriero mi pare strano' sarà proiettato alle ore 20.40 al cinema 'Arca' di Spoltore, territorio dei 'Petruzi', storici guerrieri italici. Nell'Aquilano, il 16 novembre alle 20.40 il docufilm è in programmazione all'Astra di Avezzano, terra dei 'Marsi'. Sarà poi la volta dei possedimenti dei 'Peligni' il 17 novembre alle ore 18 al cinema Pacifico di Sulmona, e poi passaggio in quella che fu la capitale della Lega Italica contro Roma, ossia Corfinio: il docu-film sarà proiettato in sala all'Igioland alle ore 20,30.

Il 18 e 19 novembre alle ore 20.30 il documentario arriva a Pescasseroli al cinema 'Ettore Scola'. Il 21 novembre il 'Guerriero mi pare strano' conquisterà la Capitale con una proiezione alle 20.30 al 'Lux' di Roma. Il 22 novembre la pellicola rientra in Abruzzo, a Teramo, al cinema 'Smeraldo' alle ore 20.30. Tappa nelle terre dei 'Piceni', il 23 novembre al cinema 'Odeon 6' di Ascoli Piceno alle ore 18.

Di nuovo nell'Aquilano il 24 novembre alle ore 18, al cinema 'Zeta' del capoluogo di regione. Partenza poi per il capoluogo lombardo, dove il 13 dicembre la pellicola sarà proiettata a Milano nel cinema 'Anteo citylife'. Passaggio nei territori dei 'Sabini', a Rieti, il 19 dicembre, dove il documentario sarà in programmazione al cinema 'Modern' alle ore 20,40. Immancabile l'arrivo nelle terre dei Vestini, a Pescara, dove la pellicola sarà in sala al cinema 'Massimo' dal 14 al 20 dicembre, alle ore 18.

Un lavoro di ricerca, quello di Consorte, che ha sollevato non poche critiche dal mondo dell'archeologia, il regista è autore anche del documentario storico 'Decumano Maximo' dedicato agli insediamenti italici. Popoli insediati per la gran parte sulla dorsale appenninica conosciuti per la 'guerra sociale' contro Roma (dal 91 all'88 a. C.) volta alla conquista dei diritti di cittadinanza. Con la sua nuova opera, il regista punta ad approfondire alcuni aspetti del manufatto la cui autenticità è messa in dubbio con una puntuale indagine sulle fonti e sulle analisi che hanno interessato, nel corso del tempo, il 'guerriero'.