Sulla piattaforma Chili arriva "Nemici", il film di Milo Vallone completamente "made in Abruzzo"

Grande soddisfazione per la produzione della commedia "Nemici", dedicata alla televisione italiana, che dopo la distribuzione nelle sale, la scorsa primavera, approda ora su una delle più autorevoli piattaforme di fruizione cinematografica on demand.

È stato siglato dalla casa di distribuzione WhiteRose l’accordo che prevede la messa in onda dell’opera completamente “made in Abruzzo” su Chili, che risulta essere tra le 10 più importanti piattaforme on demand presenti in Italia e che, con oltre 50.000 titoli della sua nutrita library specificatamente dedicata ai film e serie tv, si impone come significativa leader della fruizione cinematografica.

Chili è una piattaforma nata nel 2012 e che vanta, tra i suoi proprietari, 4 tra le più importanti major internazionali quali Warner Bros, Paramount, Sony e 20th Century Fox. Soddisfatta la compagine che ha realizzato l’opera e che dopo un sofferto lancio dovuto ai quasi tre anni di pandemia che hanno fortemente colpito, tra gli altri, il comparto cinematografico, raggiungono un significativo risultato.

“L’appagamento è ovviamente grande – afferma Milo Vallone – ma la vera soddisfazione credo sia per tutto il territorio. La diffusione sul mercato nazionale e internazionale di un’opera completamente concepita e realizzata in Abruzzo è un traguardo per la regione tutta. Sono svariati anni che la mia produzione audiovisiva si caratterizza per l’assoluta valorizzazione del territorio sia in termini di ambientazioni che di artisti e maestranze ed ora, spero che questa regione riesca a sistematizzare importanti interventi di promozione e valorizzazione audiovisiva e che non siano solo affidati al romanticismo degli artisti.

"Nemici" vanta la partecipazione di Sandra Milo, Martufello, Antonio Razzi, Pippo Franco, Dado, Federica Cacciola (nei panni di Martina Dell’Ombra) e Andrea Roncato.