"Il giorno dopo", ecco il film di Manuel Diodati

Girato interamente in Abruzzo, tra le città di Pescara e Francavilla al Mare, è arrivato l'episodio zero de "Il giorno dopo", la serie diretta da Manuel Diodati e prodotta da Oblityon Film. Una trama thriller, che mette in mostra la vita di un uomo che non ha mai chiuso i conti con il suo passato.

Diodati, videomaker nato a Pescara, ha già collezionato diverse soddisfazioni, tra cui collaborazioni con brand di moda come regista ed esperienze da aiuto regia nel mondo della musica, come nel videoclip musicale "L'estate a dicembre" di Patrizio Santo, entrato nella rosa dei 60 di Sanremo, e "Ancora", brano sempre di Patrizio Santo che è stato presentato al Deejay On Stage di Riccione.

Il film diretto da Manuel Diodati, con la partecipazione di Federico Sponsilli, Maichol Troilo e Orduan Hasani, uscirà entro la fine di gennaio 2023 ed è prodotto da Oblityon Film.

Racconta la storia di Mike che, dopo una notte passata nel solito bar di quartiere, si risveglia inspiegabilmente in un luogo abbandonato, dove ad aspettarlo ci sono i demoni del suo passato, che credeva ormai sepolti. L'unica via di fuga per cercare di sopravvivere a tutto ciò che lo aspetta è prendere il posto del proprio killer. Il trailer è già disponibile sul canale YouTube di Manuel Diodati Movies.