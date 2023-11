L'attore montesilvanese Francesco Centorame nel docufilm su Giorgio Gaber

Dopo aver recitato in "C'è ancora domani", l'esordio di Paola Cortellesi alla regia che sta riscuotendo un grande successo di critica e pubblico, l'attore montesilvanese Francesco Centorame appare anche nel docufilm “Io, noi e Gaber”, scritto e diretto da Riccardo Milani e accolto con applausi e commozione in proiezione speciale alla Festa del Cinema di Roma. L'opera, realizzata su iniziativa della Fondazione Gaber nel ventennale della scomparsa del cantautore milanese (avvenuta il 1° gennaio 2003), sarà disponibile nelle sale cinematografiche per soli tre giorni: il 6, 7 e 8 novembre.

Centorame ha partecipato anche alla presentazione in anteprima del documentario, insieme - tra gli altri - a Gianni Morandi. E proprio quest'ultimo ha scritto quanto segue sulla sua pagina Facebook: "6 novembre. Anteprima del documentario dedicato al grande Giorgio Gaber. Nella foto Dalia, la figlia di Gaber, con il marito Roberto Luporini, il regista Riccardo Milani, l’attore Francesco Centorame, i produttori Gianluigi Attorre e Caterina Mollica, Anna e io. È un bellissimo docufilm che per tre giorni da oggi, si potrà vedere in più di 200 cinema italiani. E ci sarò anch’io".

Oggi pomeriggio, alle ore 16, si terrà un incontro sul genio libero del "Signor G" nella Sala Capitolare del Senato, chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva. Interverranno il presidente del Senato Ignazio la Russa, il presidente della Fondazione Gaber Paolo Dal Bon, i giornalisti Massimo Bernardini e Maurizio Caverzan, l’ex ministro Pier Luigi Bersani e la critica musicale Marinella Venegoni. “Io, noi e Gaber” è prodotto da Atomic in coproduzione con Rai Documentari e Luce Cinecittà. La distribuzione è affidata a Lucky Red. Urban Vision è official content partner.