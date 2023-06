La denuncia di un residente in via Ilaria Alpi: "Rifiuti di ogni genere abbandonati in strada senza alcuna regola e senza rispetto" [FOTO]

Un nostro lettore, residente in via Ilaria Alpi 23, ci ha scritto inviandoci anche alcune foto, per segnalare la situazione di degrado che si vive in quella strada e in quella zona, dove l'abbandono incontrollato e illecito di rifiuti sembra essere una piaga diventata ormai quotidiana:

"Situazione quotidiana in via Alpi 23. Buttano la loro immondizia a qualsiasi ora del giorno, senza il rispetto per le regole e per nessuno. Da mesi è stato chiesto l'intervento del Comune che ha sempre risposto che non si può fare nulla contro l'inciviltà, quando invece si potrebbero fare appostamenti e multe. E i poveri operai di Ambiente devono comunque ripulire tutto. Uno schifo."