Attività didattiche nelle scuole e sportive agonistiche sospese a Penne per il Covid

A Penne attività didattiche in presenza e sportive non agonistiche sospese a causa del Covid.

Questa la decisione del sindaco Gilberto Petrucci che ha firmato un'ordinanza visto l'aumento dei contagi da Coronavirus.

Il provvedimento è valido per la giornata di oggi, mercoledì 22, e per quella di domani, giovedì 23 dicembre.

L'ordinanza numero 58 è stata firmata, in via precauzionale, dopo aver incontrato i dirigenti scolastici ed è valida per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e le attività educative svolte all'interno dell'asilo nido comunale di via G. Rossa dal 22 dicembre al 2 gennaio 2022. Con lo stesso provvedimento, il sindaco Gilberto Petrucci ha sospeso, dal 22 dicembre al 9 gennaio 2022, le attività sportive non agonistiche che si svolgono all'interno delle strutture di proprietà comunale site in contrada Campetto e contrada Ossicelli.

«Purtroppo è una fase delicata», afferma Petrucci, «nel mondo giovanile a tutti i livelli il virus sta trovando terreno fertile e abbiamo ragionato sulla necessità della sospensione delle attività didattiche, al fine di arginare la diffusione del covid negli istituti scolastici. Raccomandiamo ancora maggior prudenza».