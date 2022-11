Riapre dopo due anni di stop per il Covid la biblioteca regionale di Penne

Ancora uno spazio pubblico riaperto al pubblico a Penne. L'amministrazione comunale, con il sindaco Gilberto Petrucci, ha fatto sapere di aver sottoscritto una convenzione fra l'ente e l'associazione Auser-Insieme per la gestione degli spazi culturali della biblioteca di corso Martiri Pennesi. La struttura, infatti, è rimasta chiusa da quasi due anni a causa del Covid, e l'intesa oltre che dal primo cittadino vestino è stata sottoscritta dalla presidente dell'associazione Rosella Di Giosaffatte.

Nei prossimi giorni saranno effettuate le pulizie straordinarie per consentire la riapertura della struttura chiusa quasi due anni a causa del Covid. L'Auser ha proposto la realizzazione di attività culturali, laboratori artigianali, e saranno coinvolti i giovani con iniziative didattiche. La data della riapertura sarà comunicata a breve ed i tempi dovrebbero essere celeri fa sapere l'amministrazione comunale.

Qualche settimana fa, sempre a Penne, erano stati inaugurati i locali dell'ex convento dei carmelitani, oggetto di lavori oltre 10 anni fa e mai resi utilizzabili: grazie ad un contributo di 220 mila euro della Regione Abruzzo, l'amministrazione comunale è riuscita a renderli agibili ed ora ospiteranno alcune classi dell'istituto Giardini di Penne.

Il primo cittadino Gliberto Petrucci, da noi contattato, ha commentato:

"Si tratta di un'iniziativa importante che punta a recuperare spazi straordinari, sia per gli studenti delle nostre scuole, sia per attività didattiche e culturali extrascolastiche. Noi lavoriamo costantemente per restituire spazi per la cultura ai cittadini, e ringrazio l'Auser per la proposta interessante che animerà la biblioteca e gli studenti che avranno finalmente a disposizione locali importanti per attività di studio e non solo."