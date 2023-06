A Penne tutto pronto per la posa della prima pietra della nuova scuola "Mario Giardini"

Tutto pronto a Penne per l'attesa cerimonia di avvio della ricostruzione della scuola "Mario Giardini" con la posa del primo mattone. Si tratta dell'edificio scolastico demolito all'inizio del 2023 nell'ambito del progetto di demolizione e ricostruzione. Saranno presenti il sindaco Gilberto Petrucci, gli assessori Valentina Chiarella e Nunzio Campitelli, il dirigente scolastico Alessandra Medoro e gli alunni della scuola "Mario Giardini". Appuntamento martedì 6 giugno dalle 11.

Quando fu avviata la demolizione, il presidente di Confindustria Chieti - Pescara Luigi Di Giosaffatte, alunno di quello storico istituto, da noi raggiunto aveva dichiarato:

“Certo non si tratta di un edificio storico, ma rappresenta la storia di molti pennesi che, come me, hanno iniziato proprio lì le elementari. Quanti ricordi mi legano a quella scuola e la mia mente corre veloce ai giorni del grembiule rigorosamente blu con fiocco blu su colletto bianco, a mia madre che preparava me e mio fratello maggiore come piccoli sergenti e col profumo del latte e cioccolato con biscotti che ci disponeva sul tavolo l'uno di fronte all'altro. Ho la fortuna di parlare ancora con mia madre e con mio padre”, aggiunge con emozione. “Poi tutti nel cortile dei palazzi gemelli di via Chieti (adesso via Guido Rossi) e, tutti insieme, qualche chilometro a piedi per raggiungere la scuola. Le maestre ed i maestri che con l'autorevolezza del sapere e del senso del dovere ci avviavano alla cultura per il nostro futuro”. Nei suoi ricordi anche i bidelli “quasi tutti burberi, ma con l'umanità nel cuore”.