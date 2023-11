A Penne la prima edizione del "Premio sarto dell'anno", e Cucinelli avvia le attività il 13 novembre

Giornata importante e dedicata al mondo dell'alta moda e della sartoria quella di lunedì 13 novembre a Penne. Alle ore 17.30 in sala consiliare ci sarà a prima edizione del Premio "Sarto dell'anno", in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Omobono. L'iniziativa è inserita nell'ambito della legge regionale che attribuisce a Penne il titolo di "Città della Sartoria artigianale". Interverranno i rappresentanti delle aziende tessili del territorio. Parteciperanno il sindaco Gilberto Petrucci e il Presidente della V Commissione Leonardo D'Addazio, promotore del provvedimento legislativo e saranno premiati i sarti che si sono contraddistinti nel territorio per la loro abilità e bravura.

Ma lunedì 13 novembre, come confermato dal sindaco di Penne Gilberto Petrucci da noi raggiunto, sarà anche il primo giorno di attività del primo stabilimento di Brunello Cucinelli, il brand dell'alta moda internazionale che ha deciso di investire risorse sul territorio vestino, con l'avvio delle attività operative di circa 70 dipendenti, che diventeranno 100 entro la fine del 2023. Il sindaco Petrucci ha ribadito la grande soddisfazione per la decisione di Cucinelli di scegliere il territorio di Penne, dando ossigeno e opportunità lavorative al territorio che già ospita da decenni lo storico marchio Brioni. E proprio in località ponte Sant'Antonio partirà l'attività di Cucinelli: iIl primo step dell'insediamento avverrà in un fabbricato già esistente che è stato riqualificato in tempi brevissimi, ma nel 2024 sarà completato anche lo stabilimento ex novo, di circa 5 mila metri quadri dove si svolgerà il cuore dell'attività di produzione del marchio di alta moda. Affiancata da un'altra struttura di circa 2500 3000 metri quadri. Una volta a regime, saranno circa 300 i dipendenti occupati fra quadri, dirigenti, impiegati di vario genere e operai, oltre all'indotto che si andrà a creare successivamente. Sul fronte della viabilità, la rotatoria realizzata dall'Anas all'incrocio con la statale 81 vicino gli stabilimenti Cucinelli è stata completata e permetterà di far scorrere meglio e in sicurezza il traffico generato dai nuovi insediamenti industriali della zona. Intanto, come confermato dallo stesso Petrucci, si lavora per portare altri marchi della moda e sartoria nel polo di Sant'Antonio con l'obiettivo di far diventare Penne e quell'area un polo sartoriale di livello nazionale e internazionale.