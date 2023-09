Petrucci sull'avvio dei lavori nell'ospedale di Penne: "Una notizia bella notizia non solo per Penne ma per tutta l'area vestina"

Una buona notizia per Penne e per tutta l'area vestina che finalmente tonrerà ad avere un ospedale pienamente operativo. A dirlo il sindaco di Penne Gilberto Petrucci, da noi raggiunto in merito all'avvio del cantiere per la riqualificazione, ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale San Massimo. Un intervento importante, da 16 milioni di euro, atteso da decenni come lo stesso primo cittadino ha spiegato e ricordato:

"Si tratta di un'opera attesa da 35 anni, non solo dai cittadini di Penne ma dall'intera area vestina e questo cantiere darà luce ad una struttura per troppo tempo emarginata e dimenticata, che era stata declassata ma che recentemente è tornata ad essere classificata come ospedale di base. Questo significa non solo mantenere gli attuali servizi e la qualità che già offre l'ospedale di Penne, ma anche tornare ad essere indipendente potendo contare su una serie di prestazioni importanti. Per questo, ringrazio il presidente Marco Marsilio che nel giugno 2020 ha firmato l'accordo con il ministero e che finalmente ha reso realtà questa ristrutturazione doverosa e necessaria per l'unico ospedale di tutta l'area vestina. Dopo anni di chiacchiere sono arrivati i fondi e voglio anche dedicare questo importante risultato raggiunto al comitato cittadino "Salviamo l'ospedale" che ha sempre combattuto per tutelare la sanità non solo dei cittadini di Penne ma di tutta la zona"

In merito al cantiere, poi Petrucci ha specificato:

"I lavori saranno terminati entro il 2027 con la chiusura del cantiere, ma ci tengo a sottolineare che questi interventi non andranno minimamente a creare disagi per l'utenza e per il personale: si tratterà infatti di un cantiere complesso e che verrà gestito a step e a scacchiera: quando un'ala o un reparto verrà interessato dai lavori sarà spostato temporaneamente in un'altra area mantenendo piena operatività di tutti i servizi. Dunque gli operai non andranno ad intervenire contemporaneamente su più aree ma i lavori saranno graduali e a blocchi":