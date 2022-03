Penne, a breve partiranno i lavori di riqualificazione nel palazzo De Sterlich - Aliprandi e nella chiesa di Sant'Antonio

L'amministrazione comunale di Penne prosegue il lavoro per pianificare ed avviare i lavori di riqualificazione delle strutture scolastiche. Nella giornata di ieri 23 marzo, infatti, c'è stato l'incontro con i tecnici della Provincia di Pescara e i progettisti che dovranno redigere il progetto per riqualificare il Palazzo De Sterlich-Aliprandi, che ospita le classi dell'istituto tecnico commerciale e per geometri "Marconi". All'incontro erano presenti, oltre al sindaco Gilberto Petrucci, anche l'assessore e consigliere provinciale Emidio Camplese, l'assessore all'istruzione Nunzio Campitelli, il consigliere provinciale Antonio Romano e la dirigente scolastica Angela Pizzi.

I tecnici hanno valutato gli interventi strutturali e di messa in sicurezza da eseguire, che saranno inclsi nel progetto esecutivo. Non appena sarà pronto assieme alle relative autorizzazioni, ha spiegato il consigliere Camplese, sarà avviato l'iter per assegnare il bando e far partire il cantiere nel minor tempo possibile. Inoltre, lo stesso appalto prevede anche un altro importante intervento, ovvero il recupero della chiesa di Sant'Antonio che diventerà uno spazio per eventi culturali e didattici. L'importo complessivo finanziato è pari a 3,2 milioni di euro.