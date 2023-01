Nuova ordinanza a Penne per la demolizione della scuola Giardini: le modifiche alla viabilità

Prorogate almeno fino al 20 gennaio le modifiche alla viabilità a Penne nella zona della scuola media Giardini, dove si sta procedendo alla demolizione del fabbricato necessaria per la ricostruzione della nuova struttura scolastica. Per questo, fa sapere l'amministrazione comunale, è stata emessa una nuova ordinanza per la chiusura al traffico di via Caselli fino al termine della demolizione e messa in sicurezza degli interventi. La nuova ordinanza prevede dalle ore 19,00 del 15 gennaio e fino alle ore 19,00 del 20 gennaio o comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, il divieto di circolazione veicolare in via Caselli nel tratto compreso fra l’area di accesso alla scalinata che da Via Caselli conduce all’area pedonale di Viale Ringa e l’ingresso della palestra annessa all’istituto comprensivo Giardini.

In quell'area è previsto anche il divieto di transito pedonale eccetto per i residenti dei civici 31,33 e 35 sempre in via Caselli. Il transito pedonale sarà comunque garantito nelle fasce orarie 07,40 – 08,10 e 13,00 - 14,00, arco temporale in cui i lavori saranno sospesi e la circolazione pedonale sarà regolamentata da due movieri messi a disposizione della ditta esecutrice dei lavori. Ricordiamo che per la realizzazione della nuova struttura scolastica l'appalto è da 3,3 milioni di euro e prevede oltre alla demolizione la ricostruzione di un edificio di ultima generazione per quanto riguarda le norme antisismiche e l'efficienza energetica.