A Penne confermata la Notte bianca: musica, enogastronomia e musei aperti fino a mezzanotte

Confermata (salvo rinvio dell'ultimo momento per maltempo) la Notte bianca di Penne. Appuntamento sabato 5 agosto con una serata e nottata di animazione, musica, enogastronomia con i musei che resteranno aperti fino a mezzanotte. L'evento, che animerà il centro storico, si colloca all'interno del "Festival del Medioevo". Nel centro storico e nell'area belvedere ci saranno le esibizioni delle associazioni sportive del territorio, con aperitivo a base di prodotti tipici e dj set lungo le vie del borgo.

Previsto intrattenimento per bambini e come detto i musei cittadini saranno aperti gratuitamente dalle 20 alle 24. Aperta anche una bottega artigianale in corso Alessandrini oltre alla cena per le vie del borgo con dj set. L'assessore comunale Emidio Camplese ricorda anche l'importante appuntamento di lunedì 7 agosto con il concerto gratuito di Angelo Branduardi in piazza Luca da Penne.