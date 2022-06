È morto Donato Di Marcoberardino, ex sindaco di Penne. Aveva 67 anni. L'attuale primo cittadino Gilberto Petrucci ha espresso, anche a nome dell’amministrazione, “il più sincero cordoglio per la scomparsa di una persona che ha contribuito a scrivere la storia politica della nostra città. Amministratore comunale e provinciale di lungo corso, e sindaco di Penne dal 2006 al 2011, Donato Di Marcoberdino è stato un punto di riferimento importante per l’area vestina. Dopo l’esperienza politica, Di Marcoberardino ha continuato il suo impegno nel settore sociale, in particolare nella Fondazione Fogi, di cui è stato un protagonista fin dalla sua costituzione. Un uomo umile e sempre a disposizione della comunità. Mi stringo al cordoglio della moglie, dei figli e dei familiari tutti”.

I suoi funerali saranno celebrati nel pomeriggio di domani, 8 giugno, alle ore 16 nella chiesa della Madonna del Carmine a Penne. Questo il ricordo di Germano D'Aurelio, in arte Nduccio: "Quanti incontri, feste, comizi... Sempre sorridente, discreto, il primo a salutare. Una persona per bene che ha fatto politica con impegno, serietà, lavorando senza clamori e con eleganza. Grazie per essere stato tra noi, Donato, e per aver condiviso con noi gli ideali. La luce eterna per te, e ai tuoi cari la certezza di aver goduto di un dono del cielo".

Interviene anche il senatore Pd Luciano D'Alfonso: "Ho conosciuto Donato nel 1990 e mi ha circondato con la sua correttezza e la sua irripetibile motivazione politica. È stato uno dei 6 fondatori del primo centrosinistra vittorioso nella provincia di Pescara. Ha coltivato, in ogni momento della sua vita, la prevalenza delle questioni collettive sulle aspettative individuali. Questo ha permesso di collocare e di riconoscere ogni volta, visibilmente, la sua convinzione politica. Donato merita memoria collettiva poiché ha dedicato molto del tempo della sua vita alle questioni di tutti".

L'ex parlamentare Gianni Melilla conobbe Di Marcoberardino negli anni '70, all'interno del movimento studentesco: "Eravamo ambedue del 1954, a luglio lui avrebbe compiuto 68 anni. Donato è stato un compagno di rara passione politica e coerenza personale. Ci siamo ritrovati nella Cgil, lui guidava i braccianti e la camera del lavoro della sua amata Penne. Poi siano stati insieme per tanti anni nel Pci e nel Pds-Ds, di cui fu uno dei dirigenti provinciali più autorevoli. Contrastò con tutte le sue forze lo scioglimento del Pci, riconoscendosi nella mozione due di Ingrao, Natta e tanti altri dirigenti del Pci. Fu un valente amministratore della Provincia e un ottimo sindaco di Penne. Onesto e capace, paziente e gentile, profondamente legato al movimento operaio e al comunismo italiano, e anche un grande amante della montagna e del “suo” Gran Sasso di cui aveva percorso le vie più ardite. Se ne è andato all’improvviso, lasciandoci tanti bei ricordi di una bella amicizia e di una comune militanza, ma ora prevale un dolore straziante".

Infine c'è l'ex assessore comunale di Pescara Massimo Luciani, che definisce Donato Di Marcoberardino "un amico e compagno fraterno. Abbiamo lavorato insieme per decenni con stima reciproca e affetto profondo. Avevamo passioni comuni anche se ho il rammarico di non essere mai andato in montagna con lui. Una persona mai sopra le righe, con il sorriso sulle labbra. La sua mitezza era accompagnata da una grande capacità di essere empatico, risoluto, infaticabile. Era di Penne, un vestino nel profondo del suo essere, amava la sua terra e per essa si è battuto nelle sue funzioni politiche e amministrative con competenza, passione, senza risparmiare energie. Troppo presto, Donato, troppo presto!".