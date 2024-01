A Penne ultimi mercatini natalizi nel fine settimana dell'Epifania

Anche a Penne nel fine settimana ultimi appuntamenti del cartellone eventi natalizio. Si terranno infatti il 6 e 7 gennaio 2024, in piazzetta San Francesco, i mercatini natalizi riservati ai prodotti tipici del territorio vestino. Lo ha fatto sapere il consigliere comunale con delega all’agricoltura Federico Domenicone. Si terrà, a partire dalle ore 15.30, sabato 6 gennaio, sempre in piazzetta San Francesco, una manifestazione con la presenza di befane che distribuiranno caramelle e dolcetti ai bambini, in collaborazione con la Pro Loco Città di Penne. Prevista anche musica dal vivo.