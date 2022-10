A Penne avviato l'iter per i lavori di restauro del Duomo: a disposizione 2 milioni di euro

Il Comune di Penne conferma l'avvio dell'iter per i lavori di restauro del Duomo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale a seguito dell'incontro avuto in sala consiliare, da parte del sindaco Gilberto Petrucci, del vicesindaco Giuseppina Tulli e dell'assessore Nunzio Campitelli, assieme ad un comitato di cittadini costituito per affrontare i temi riguardanti la tutela del patrimonio storico della città. Il progetto di recupero del Duomo è infatti da tempo fermo, e il primo cittadino nei giorni scorsi, al fine di dirimere la procedura amministrativa che blocca l'iter dell'intervento da alcuni anni, ha incontrato il coordinatore del segretariato regionale del Mibact Augusto Ciciotti, il rup del procedimento Aldo Giorgio Pezzi e il direttore dei lavori, Maria Luce Latini.

Confermati i fondi messi a disposizione dal Ministero dei Beni culturali: 2 milioni di euro. Nei prossimi giorni sarà affidata anche la progettazione esecutiva, e in poco tempo, come concordato con i funzionari, si procederà all'appalto dei lavori attraverso procedura di gara.

Venerdì 14 ottobre, il sindaco Gilberto Petrucci incontrerà nuovamente i tecnici di Mibact e Soprintendenza per elaborare il cronoprogramma definitivo dell'intervento complessivo. Il comitato, rassicurato, ha espresso un giudizio positivo.