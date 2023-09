La denuncia di Frisa (Penne Ribelle): "Problemi per i cittadini per lo spostamento della sede dell'Utap"

Disagi e problemi per molti cittadini pennesi, soprattutto anziani e persone con difficoltà motorie, per raggiungere la nuova sede dell'Utap, struttura sanitaria dove si trovano molti studi dei medici di base e ambulatori vestini. A dirlo il consigliere comunale di Penne Ribelle Gabriele Frisa, che si è recato sul posto girando un video pubblicato sui social per spiegare i problemi dopo lo spostamento dalla sede originaria in via Caselli alla zona del Carmine. Secondo Frisa, non vi sono dei servizi che dovevano essere considerati e attivati per le fasce deboli, che possono avere problemi a raggiungere la nuova ubicazione:

"Dovevano essere predisposti degli autobus o comunque delle soluzioni per aiutare anziani e coloro che non hanno la possibilità di essere accompagnati che si trovano in zone particolarmente lontane di Penne rispetto all'attuale sede dell'Utap. Servono quindi dei bus navetta. Circa 10 giorni fa avevo chiesto di intervenire senza avere risposta. Problemi anche per la mancanza di condizionatori in quanto fa molto caldo in quella sede e nonostante le temperature siano calate comunque restano i disagi soprattutto quando l'Utap è particolarmente affollato. Servirebbero anche panchine e pensiline dove poter attendere il proprio turno senza grossi disagi. Come sempre, nessuno a livello regionale o dalla Asl ha dato risposte: i bus navetta sono necessari considerando che chi viene in questa sede probabilmente ha problemi di salute. Da tempo, già da prima dello spostamento della sede dell'Utap, avevo sollecitato ad attivare queste richieste".