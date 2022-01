Covid, pubblicato il bando del Comune di Penne per i ristori da mille euro alle attività commerciali

L'amministrazione comunale di Penne ha pubblicato sul sito web ufficiale dell'ente (www.comune.penne.pe.it) il bando per i ristori destinati alle attività commerciali della città a causa dei mancati introiti dovuti alla pandemia. Il contributo prevede una quota fissa di mille euro in base alla classificazione dei codici Ateco per coloro che hanno subito perdite derivanti dalle restrizioni adottate per contenere la diffusione del cotnagio.

Possono partecipare micro, piccole e medie imprese con sede legale nel territorio del comune di Penne iscritte alla camera di commercio di Pescara alla data del 31/12/2020; ogni impresa beneficiaria può ricevere un solo contributo a prescindere dal numero di unità operative presenti nel comune. Complessivamente sono stati stanziati dal Comune circa 100 mila euro. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 del 31 gennaio prossimo. A Penne, alla data del 13 gennaio, risultano positive 393 persone al Coronavirus.