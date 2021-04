"Coramare", il singolo di Setak con Francesco Di Bella e Fabrizio Bosso

Il brano, metà in abruzzese e metà in napoletano, parla della condizione interiore di chi sopravvive a un’esperienza drammatica. Uscirà martedì 13 aprile sui digital store e in radio

Si chiama "Coramare" il nuovo singolo di Setak che vede la collaborazione del cantautore pennese con Francesco Di Bella e il trombettista Fabrizio Bosso. Il brano (etichetta Cazzimma Dischi, distribuzione Believe Digital Italia) anticipa l’album di inediti "Alestalé", in arrivo il prossimo 13 maggio. Racconta Setak:

“In questa canzone sentivo Napoli, e ho subito pensato a Francesco Di Bella. Lui, dopo aver ascoltato il provino, è stato felicissimo di cantarla e io altrettanto emozionato del risultato. Come se non bastasse, poi, è arrivata la meravigliosa tromba di Fabrizio Bosso, e io non potrei essere più contento”.

Cantato a due voci, metà in abruzzese e metà in napoletano, insieme a Francesco Di Bella, già leader dei 24 Grana, "Coramare" parla della condizione interiore di chi sopravvive a un’esperienza drammatica, unendo il dialetto a sonorità internazionali. Uscirà martedì 13 aprile sui digital store e in radio.