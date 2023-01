A Penne l'ex chiesa di San Giovanni diventerà un auditorium grazie ai fondi Pnrr

Nuovo importante tassello per il recupero e la riqualificazione delle chiese e del patrimonio storico e religioso di Penne. Il Ministero dell'Interno infatti ha ufficializzato lo stanziamento, grazie a fondi Pnrr, di 700 mila euro per la riqualificazione dell'ex chiesa di San Giovanni Battista, che diventerà un auditorium. Abbiamo contattato il sindaco vestino Gilberto Petrucci che ci ha spiegato come questo importante finanziamento permetterà di inserire l'intervento fra le opere realizzate per recuperare tutto il ricco patrimonio del centro storico di Penne. Sarà completamente rifatta la copertura, verranno messi a norma tutti gli impianti e tutte le mura portanti saranno messe in sicurezza:

"Si tratta di un intervento importante volto a recuperare una delle chiese più importanti e storiche presenti nel nostro centro storico poiché è l'unica oggi rimanente in Abruzzo dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. Questo intervento si incastra con il recupero dell'ex tribunale, già finanziamento con fondi Pnrr, e pertanto andremo a riqualificare un intero quartiere della città. La struttura, oggi sconsacrata, ospiterà un auditorium nel quale saranno esposti gli antichi quadri dell'Arte sacra pennese.

Voglio ringraziare il vice prefetto Antonio Tedeschi, dirigente della Direzione centrale affari dei culti e amministrazione fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno, e il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, che hanno raccolto e sostenuto le nostre richieste".

Il sindaco poi ha spiegato che la direzione del Fec che è proprietaria dell'immobile, ha annunciato che con altri fondi saranno anche restaurati gli antichi affreschi presenti nella chiesa di San Giovanni Battista:

"La stazione appaltante sarà il provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e Sardegna. Sono in fase di progettazione e appalto il recupero della chiesa di San Domenico, in piazza Luca da Penne, della Cattedrale San Massimo e dell'Oratorio dell’arciconfraternita dei cinturati, nel quartiere di Sant'Agostino."