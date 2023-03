La richiesta di Penne Prossima: "Riaprire la biblioteca in corso Martiri Pennesi chiusa da anni"

La biblioteca di corso Martiri Pennesi deve riaprire. A chiederlo i consiglieri di Penne Prossima Angela Pizzi, Maurizio Lucci e Vincenzo Ferrante, a margine della protocollazione dell’interrogazione consiliare volta a conoscere le intenzioni da parte dell’amministrazione comunale in merito alla mancata riapertura della biblioteca pennese. La struttura infatti è chiusa da anni e rappresenta un grave danno per il territorio vestino sostengono i consiglieri d'opposizione:

"Già dallo scorso ottobre la maggioranza comunale del sindaco Petrucci, sui giornali, aveva trionfalmente annunciato l’imminente riapertura della biblioteca grazie all’impegno di un’associazione di volontariato locale, alla quale aveva anche riconosciuto un incentivo economico di € 500,00. A tale annuncio, però, non sono seguiti i fatti e dopo quasi 5 mesi la porta del centro servizi culturali è ancora chiusa, privando tutta la cittadinanza di un servizio fondamentale.

Tra gli atti dell’amministrazione comunale, inoltre, abbiamo riscontrato diverse discrepanze, ad esempio per quanto riguarda gli effettivi giorni di apertura del centro culturale. Con la nostra interrogazione intendiamo sollecitare l’amministrazione comunale nel farsi carico della pronta riapertura della biblioteca oltre che per conoscere le motivazioni in base alle quali il gruppo consiliare di Penne Viva e il sindaco Petrucci abbiano voluto escludere dalla gestione i volontari delle altre associazioni locali che già in passato avevano garantito l’apertura di questo spazio culturale."

L'interrogazione, spiegano infine i consiglieri, rappresenta soprattutto la lamentela dei cittadini, soprattutto giovani, che esprimono disappunto per la mancata riapertura della biblioteca.