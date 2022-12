Nuovo bando del Comune di Penne per i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà

Il Comune di Penne in vista delle festività natalizie, torna ad erogare buoni spesa per le famiglie in difficoltà. Lo rende noto l'assessore comunale Emidio Camplese. Il bando per partecipare all'erogazione dei buoni è disponibile sul sito del Comune https://www.comune.penne.pe.it/ e l'avviso scadrà il prossimo 9 dicembre alle 12. La cifra a disposizione è pari a 15 mila euro. I requisiti sono presenti all'interno del bando. Sono diversi i bandi di questo tipo pubblicati negli ultimi mesi e negli ultimi anni da parte dell'ente comunale, che intende dare un sostegno a tutti coloro che prima a causa del Covid e poi per il caro energia si trovano oggettivamente in difficoltà nell'affrontare le spese ordinarie, e per dare un piccolo aiuto anche al fine di vivere un Natale più sereno e felice.