A Penne eletto il "baby sindaco" e il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Il Comune di Penne ha eletto il suo "baby sindaco" e il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e dalle dirigenti dei due istituti comprensivi della città. Gli alunni delle ultime due classi della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, grazie a diversi incontri avuti con i docenti hanno compreso ed elaborato il valore della partecipazione attiva e passiva alla vita sociale della propria comunità. Le operazioni di voto si sono svolte con le stesse identiche modalità delle elezioni “dei grandi” e sono state supervisionate da Raffaele Silvi per anni responsabile dell’ufficio elettorale del Comune di Penne. I quattro candidati alla carica disSindaco insieme ai candidati consiglieri delle rispettive liste, prima delle elezioni hanno incontrato tutti gli alunni aventi diritto di voto, dando vita ad una campagna elettorale appassionante e ricca di contenuti. Tutte le liste erano formate nel rispetto delle quote di genere e di rappresentanza sia dei due ordini che delle due scuole cittadine.

Gli alunni hanno eletto Sindaco Riccardo Taricani della lista “Tutti per Penne”. Il Consiglio comunale dei ragazzi sarà composto dai candidati consiglieri della lista vincitrice: Gaia Petrucci, Lorenzo Acerbo, Maria Chiara Di Lodovico, Diletta Della Valle, Pierpaolo Vecchiotti, Francesco Faccia, Francesco Tortella, Andrea Marchegiani e dai candidati sindaci delle altre tre liste Camilla Santucci, Daniele D’Onofrio, Michael D’Agostino e dal candidato consigliere più votato delle liste non vincitrici Ludovica Ferrante.

In occasione del consiglio comunale del 26 marzo a partire dalle ore 18:00 ci sarà il passaggio delle consegne tra il baby sindaco uscente, Silvia Delle Monache, e il Sindaco eletto Riccardo Taricani. L'assessore alla pubblica istruzione Nunzio Campitelli:

"Ringrazio per la collaborazione i dirigenti delle due scuole Alessandra Medoro e Angela Serafini, i docenti, i genitori dei candidati, Raffaele Silvi, Luana Giancaterino, attuale responsabile del servizio elettorale comunale per la riuscita delle elezioni, la Polizia Municipale che ha presidiato le operazioni di voto e la ditta Nenè, servizio mensa scolastica, che ha offerto la colazione agli scrutatori"