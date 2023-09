La Asl sul parcheggio chiuso dell'ospedale di Penne per lavori: "Cerchiamo soluzioni alternative"

La Asl di Pescara è al lavoro, assieme al Comune di Penne, per individuare soluzioni relative alla chiusura del parcheggio interno dell'ospedale San Massimo. Lo ha fatto sapere la direzione sanitaria pescarese a seguito delle polemiche relative alla chiusura del parcheggio per l'avvio dei lavori di riqualificazione da 16 milioni di euro spiegando che si cercherà nell'incontro previsto per il 26 settembre un'alternativa:

"Gli interventi hanno come obiettivi il miglioramento del confort dei pazienti durante l’erogazione delle prestazioni sanitarie, l’organizzazione razionale ed efficiente degli spazi e l’incremento dei livelli di sicurezza nelle attività assistenziali. Gli spazi sono stati progettati e saranno organizzati tenendo conto dei bisogni dei pazienti, dei loro familiari/accompagnatori consentendo una fruizione migliore degli spazi da parte dell’utenza e del personale sanitario.

L’inizio dei lavori inevitabilmente potrà creare disagi, tra questi la riduzione dei posti parcheggio all’interno della “cittadella ospedaliera”, per minimizzare tali disagi la direzione strategica e tecnica della Asl, la direzione del Presidio San Massimo, di concerto con l’amministrazione comunale di Penne, hanno avviato incontri per individuare possibili soluzioni volte ad acquisire spazi aggiuntivi per utenti e dipendenti." Ricordiamo che la Fials Abruzzo aveva sollevato il problema spiegando che la comunicazione della chiusura non era stata diffusa fra il personale e solo nel pomeriggio del 22 settembre sarebbe stata affissa una informativa relativa alla chiusura scattata il 25 settembre.