Viaggiano a poca distanza in moto lungo la Nazionale a Montesilvano e investono uomo in bici, è grave [FOTO]

Incidente stradale lungo la via Nazionale Adriatica nella zona di Villa Verrocchio a Montesilvano intorno alle ore 15:30 di lunedì 14 agosto.

In base alla ricostruzione di quanto avvenuto, due motociclisti che a poca distanza l'uno dall'altro avrebbero colpito un uomo che stava attraversando la strada con la bici.

A causa dell'impatto ad avere la peggio è stata il ciclista. Una delle due moto scivolando avrebbe colpito l'altra e l'uomo con la bici.

Lanciato l'allarme sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 intervenuti con due ambulanze: una medicalizzata e una della Misericordia.

L'uomo in bici è stato accompagnato d'urgenza nell'ospedale di Pescara in codice rosso per un politrauma importante ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale anche uno dei motociclisti per un politrauma di inferiore gravità. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.