Un annullo filatelico per i 25 anni della "Befana del vigile" di Montesilvano

Poste italiane ha deciso, in occasione della 25esima edizione della "Befana del vigile" di Montesilvano, di attivare un un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "25esima edizione "La befana del vigile - comando polizia locale" richiesto dallo stesso comando della polizia locale di Montesilvano. L'appuntamento è per giovedì 5 gennaio dalle 10 alle 13 dove sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito all’ingresso del supermercato Oasi su via Verrotti. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Pescara.

Ricordiamo che l'appuntamento della "Befana del vigile" prevede una raccolta di derrate alimentari che il comando della polizia locale di Montesilvano donerà alla Caritas locale, oltre ad un torneo di calcio denominato "San Sebastiano" fra le squadre delle forze dell'ordine.